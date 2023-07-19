الولايات المتحدة.. إخلاء مصنع لشركة "فورد" بعد تهديد بوجود مسلح في المبنى

أعلنت السلطات عن إخلاء مصنع التجميع لشركة "فورد" في ولاية ميزوري بوسط الولايت المتحدة وإغلاقه مساء الثلاثاء بعد أن تلقت الشرطة بلاغا عن "تهديد محتمل".

ونقلت وسائل إعلام عن مكتب شرطة مقاطعة كلاي، أن رجلا اتصل بفريق إدارة السلامة والمخاطر التابع لشركة "فورد" في حوالي الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي وادعى أنه مسلح بالمتفجرات وبندقية ومسدس، وقال إنه تحصن في حمام الطابق الثاني في منطقة الطلاء بالمصنع.

Ford’s Kansas City assembly plant in Claycomo, Missouri was evacuated after a report of a possible active shooter. There were no reports of any deaths, injuries or damages.#ActiveShooter#SwattingCall#Fords#KansasCity#Evacuation#Breaking

https://t.co/uDGNO7cHVv — Danny C. Johnson (@Danny_C_Johnson) July 19, 2023

وبينما حاولت السلطات التحقق من التهديد المحتمل، قدم الرجل للضباط اسما مزيفا. وقالت سلطات إنفاذ القانون إنه مع ذلك كان قادرا على تسمية مشرف في المصنع بشكل صحيح، حسب شبكة "أي بي سي".

وأوضح مكتب الشرطة أن الاتصال بشأن التهديد المحتمل جاء من رقم مزيف، مشيرا إلى أنه يجعل التحقق من حقيقة الأمر صعبا.

وقررت الشرطة إخلاء المصنع وتعليق الإنتاج هذه الليلة، وسيظل مغلقا حتى يتم تفتيشه من قبل فرق متخصصة.

وقال مسؤولون خلال مؤتمر صحفي إن المفاوضين وفرق الاستجابة من وكالات إنفاذ القانون موجودون في الموقع.

وذكر مكتب الشرطة في وقت سابق أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو دمار أو إطلاق نار في الموقع. وتأخذ السلطات التهديد على محمل الجد وتتعامل معه على أنه حقيقي حتى يثبت العكس.

Significant law enforcement presence at Ford Assembly Plant in Claycomo, Missouri https://t.co/yZobmHmhRD — Kris Ketz (@KrisKetzKMBC) July 19, 2023

ACTIVE SHOOTER SITUATION AT @Ford MANUFACTURING FACILITY IN CLAYCOMO, MISSOURI.



THESE PICTURES ARE FROM A FRIEND THAT WORKS AT THE FACILITY THAT MADE IT OUT SAFELY. #Missouri#FordShooting#ClaycomoShootingpic.twitter.com/cke2PHZYtI — Tab 🫡 (@texasaintblue) July 19, 2023

المصدر: وسائل إعلام أمريكية