خبير أمريكي: قرار روسي صيني هندي سيزعزع الهيمنة الأمريكية

قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، إن قرار روسيا والصين والهند بإنشاء عملة جديدة سيهز الهيمنة المالية الأمريكية في العالم.

وأضاف الخبير الأمريكي في مقابلة مع قناة يوتيوب London Real: "المغزى هنا يكمن في التالي: بدأت في الظهور حقبة جديدة. لقد تم حشد دعم أكثر من 40 دولة على استعداد لاستخدام هذه العملة الجديدة. لكن، بالطبع، في مركز كل هذا وفي أساسه، توجد الهند والصين وروسيا".

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وأعرب المستشار السابق عن اعتقاده بأن، كل هذا يبدو وكأنه "تمرد" على النظام المالي الأمريكي المهيمن.

وأضاف أن الكثيرين في إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، يتعاطفون مع الروس ويعتبرون تصرفات روسيا، بمثابة مقاومة لسياسات الولايات المتحدة.

وأشار الخبير الأمريكي، إلى أنه سيتم دعم وضمان العملة الجديدة بالذهب الذي توجد احتياطيات كبيرة منه في روسيا والصين والهند.

المصدر: نوفوستي