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أوكراني يقتل أمه وأخته الصغيرة وجده بطريقة وحشية ويدعي أنه فعل ذلك "بأمر مباشر من الشيطان"

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أوكراني يقتل أمه وأخته الصغيرة وجده بطريقة وحشية ويدعي أنه فعل ذلك
Gettyimages.ru
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أفادت قناة "تي إس إن" نقلا عن الشرطة الأوكرانية بأن شابا يبلغ من العمر 20 عاما من سكان خاركوف طعن أمه وجده وأخته حتى الموت "بناء على نصيحة لوسيفر".

وقالت القناة في تقاريرها: "في خاركوف 18 يوليو، تم اتخاذ تدبير تقييدية بحق شاب يبلغ من العمر 20 عاما طعن بوحشية أخته البالغة من العمر 10 أعوام، ووالدته البالغة من العمر 49 عاما وجده البالغ من العمر 71 عاما".

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وأظهر التحقيق أن الشاب ارتكب الجريمة في 16 يوليو. وطعن والدته أكثر من 13 طعنة وأخته 6 طعنات.

وأثناء المحاكمة قال الشاب إنه في وقت ارتكاب الجريمة كان "يتحدث إلى الشيطان".

وأضاف أن "لوسيفر جاء بنفسه إلى رأسه، ونصحه بتغيير حياته ومساعدة أقاربه"، وبعدها طعن شقيقته وجده، وشهدت والدة المعتقل آخر جريمة قتل، وبعد ذلك أصبحت هي نفسها ضحية للقاتل.

وتم فتح قضية جنائية ضده بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. ويقال إن المشتبه به يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

المصدر: نوفوستي

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