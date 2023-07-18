مقاتلة روسية تحلق بدرجة قريبة خطيرة من طائرة حربية أمريكية فوق سوريا

أعلن مسؤولون أمريكيون عن تحليق مقاتلة روسية قرب طائرة استطلاع أمريكية فوق سوريا، ما أجبر الطائرة الأمريكية على المناورة من أجل المرور.

وقال المسؤولون إن الحادث يشكل تصعيدا كبيرا ضمن سلسلة مواجهات بين طائرات أمريكية وروسية في سوريا خلال الأسابيع الماضية.

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وأضاف المسؤولون أن اعتراض الطائرة الروسية "سوخوي-35" أعاق قدرة الطاقم الأمريكي على تشغيل طائرتهم "إم سي-12" بأمان، ووصفوا الحادث بأنه "مستوى جديد من السلوك غير الآمن الذي قد يؤدي لوقوع حادث أو خسائر في الأرواح".

لم يذكر المسؤولون، الذين تحدثوا للأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين مناقشة تفاصيل العملية العسكرية، مدى اقتراب الطائرة الروسية من الطائرة الحربية الأمريكية.

يتواصل ضباط عسكريون أمريكيون وروس بشكل متكرر عبر الهاتف لتفادي أي حوادث خلال المواجهات.

وأكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، في وقت سابق أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، خرق بروتوكولات عدم التصادم مرات عديدة، وخلق حوادث تهدد الطائرات المدنية.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 6 انتهاكات للأجواء السورية في منطقة التنف من قبل مقاتلتين من طراز "إف – 16" ومقاتلتي "تايفون" تابعات للتحالف.

المصدر: ا ب + RT