الولايات المتحدة تندد بـ"مضايقات" يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق

أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن قلقها إزاء "مضايقات" سياسية يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، مناشدة إياه العودة إلى بغداد.

وندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بـ"مضايقات يتعرّض لها الكاردينال ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية"، وأعرب عن أسفه لمغادرته بغداد.

وتابع ميلر: "نحن قلقون لتعرّض موقع الكاردينال بصفته زعيما محترما للكنيسة" لمضايقات من جهات عدة.

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وأضاف: "نتطلع لعودته الآمنة. المجتمع المسيحي العراقي جزء حيوي من هوية العراق وركن أساسي من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح".

واعتبر ميلر أن ما تعرض له ساكو "ضرب للحريات الدينية" وقال إن واشنطن أبلغت السلطات العراقية "بكل وضوح" بموقفها من هذه المسألة.

وكان ساكو قد أعلن السبت أنه قرر الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان.

وعلى مدى أشهر اشتدّ الخلاف بين ساكو وريان الكلداني، زعيم حركة مسيحية ممثّلة في البرلمان والحكومة، ومنضوية في الحشد الشعبي.

ويتبادل ساكو والكلداني اتهامات بمحاولة الاستيلاء على مقدّرات المسيحيين في البلاد التي شهدت عقودا من النزاعات وتعاني الفساد.

المصدر: ا ف ب