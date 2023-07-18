"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء صندوق بقيمة 20 مليار يورو لإمدادات القوات الأوكرانية

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الاتحاد الأوروبي يعد خطة دعم عسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الأسلحة والتدريب العسكري، بقيمة 20 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيقترح إنشاء صندوق استئماني لدعم إمدادات القوات الأوكرانية خلال السنوات الأربع القادمة بمبلغ 20 مليار يورو".

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ويجب أن تكمل خطة المساعدة هذه حزمة المساعدات البالغة 50 مليار يورو التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لمدة أربع سنوات أيضا، والتي دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمات إضافية لأجلها.

وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمطالبة أوروبا بتعويض المصاريف التي أنفقتها الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حال فوزه في الانتخابات.

المصدر: تاس