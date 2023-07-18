الخارجية الأمريكية: لا يد لنا في الهجوم الإرهابي على جسر القرم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على جسر القرم.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تصريحات السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تبرهن على تورطها في جرائم كييف، بتسترها عليها في تخريب جسر القرم: "هذا ليس صحيحا على الإطلاق".

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، أن تصريحات كييف بعد الهجوم على جسر القرم، تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المختصة في أوكرانيا في الهجوم.

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم الذي تعرض له اليوم جسر القرم بأنه عمل إرهابي. وتعهد بالرد على الهجوم.

المصدر: نوفوستي