البنتاغون: القوات الأوكرانية تحتاج إلى سنوات للوصول إلى مستوى القوات الروسية في الجو

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أن إيصال القدرات العسكرية الأوكرانية في الجو إلى مستوى القوات الروسية سيتطلب سنوات من الاستثمار المالي وتدريب الطيارين.

وقال ميلي: "10 مقاتلات "إف-16" تساوي ملياري دولار، لدى الروس المئات من مقاتلات الجيل الرابع والخامس. إذا حاولنا جعلها متساوية مع روسيا، واحد إلى واحد، اثنان إلى واحد، فإننا نتحدث عن عدد كبير من المقاتلات، سنوات من تدريب الطيارين، وسنوات من الخدمة، لتحقيق المستوى المطلوب من الدعم المالي".

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وأكد أنه بالنظر إلى كل ما سبق، تركز الولايات المتحدة جهودها على تزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي.

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.

المصدر: نوفوستي