الخارجية الأمريكية تعرب عن ثقتها بعدم تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا

صرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، بأن الصين لا تقدم مساعدات عسكرية لروسيا كجزء من العملية العسكرية الخاصة.

وبحسب قوله، حذرت واشنطن بكين من تقديم "دعم فتاك" للقوات المسلحة الروسية. وقال كريتنبرينك: "نحن واثقون من تقديراتنا".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الشركات الصينية يجب ألا تزود روسيا بالدعم المادي والمساعدة في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وصرحت دول "الناتو" في بيان قمة فيلنيوس، بأن سياسة الصين وتقاربها من روسيا يمثلان تحديا لمصالح وأمن وقيم الحلف، لكن "الناتو" يظل منفتحا على التعاون مع بكين.

ودعا الحلف، في البيان، الصين إلى لعب دور بناء كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة والامتناع عن أي دعم عسكري لروسيا، كما حذر "الناتو" الصين من تزويد روسيا بأسلحة فتاكة.

وحذرت الولايات المتحدة الصين من عواقب توفير أسلحة فتاكة محتملة لروسيا في النزاع في أوكرانيا، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنه "خط أحمر".

وزعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بكين "تفكر بجدية في تقديم مساعدة فتاكة لروسيا"، في الوقت نفسه، أشار، إلى أن الأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بالأسلحة.

المصدر: RT