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السلطات البلجيكية تضبط قرابة 7 أطنان من الكوكايين في شحنة موز قادمة من الإكوادور

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السلطات البلجيكية تضبط قرابة 7 أطنان من الكوكايين في شحنة موز قادمة من الإكوادور
AFP / afp / JONAS ROOSENS
السلطات البلجيكية تضبط كمية كبيرة من الكوكايين في شحنة موز قادمة من الإكوادور (صورة من الأرشيف)
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أعلن مكتب المدعي العام في أنتويرب ببلجيكا يوم الثلاثاء أن الجمارك عثرت على كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة في حاوية موز قادمة من الإكوادور يوم الأحد في ميناء أنتويرب. 

وقال مكتب المدعي العام إنه تم اكتشاف 6822 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.

وأكد المكتب أن الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم خلال العملية.

وأشار إلى أنه قد تم تقديمهم إلى قاضي التحقيق الذي قرر إبقاءهم رهن الاحتجاز.

المصدر: موقع "rtbf" البلجيكي

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