السلطات البلجيكية تضبط قرابة 7 أطنان من الكوكايين في شحنة موز قادمة من الإكوادور

أعلن مكتب المدعي العام في أنتويرب ببلجيكا يوم الثلاثاء أن الجمارك عثرت على كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة في حاوية موز قادمة من الإكوادور يوم الأحد في ميناء أنتويرب.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم اكتشاف 6822 كيلوغراما من مخدر الكوكايين.

De onderzoeksrechter heeft vier verdachten aangehouden na de inbeslagname van 6,8 ton cocaïne in de haven van Antwerpen.

➡️Lees het volledige persbericht op de website: https://t.co/ZCelrFFphcpic.twitter.com/zUhZGsMouQ — Parket Antwerpen (@ParketAntwerpen) July 18, 2023

وأكد المكتب أن الشرطة القضائية الفيدرالية في أنتويرب ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم خلال العملية.

وأشار إلى أنه قد تم تقديمهم إلى قاضي التحقيق الذي قرر إبقاءهم رهن الاحتجاز.

Près de 7 tonnes de cocaïne au milieu d’un container de bananes dans le port d’Anvers : 4 suspects interpellés https://t.co/yvW5iO0Niw — RTBF info (@RTBFinfo) July 18, 2023

المصدر: موقع "rtbf" البلجيكي