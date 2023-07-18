موسكو ترد على عقوبات لندن الأخيرة ضد أفراد ومنظمات روسية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن عقوبات بريطانيا الأخيرة على أفراد ومنظمات روسية هي مظهر من النفاق المكشوف الذي أصبح السمة المميزة لسياسة لندن.

وقالت زاخاروفا: "نعتبر الأعمال العدائية العلنية للندن، مظهرا جديدا للنفاق غير المقنع، الذي أصبح السمة المميزة للسياسة الخارجية البريطانية".

وأكدت أنه لا توجد أي "نوبات عقابية" يمكنها أن تساعد لندن في التأثير على المسار السيادي لروسيا.

وأشارت إلى أن لندن "التي تظهر قلقا زائفا على الأطفال" تواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.

المصدر: تاس