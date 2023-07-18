مدفيديف يتحدث عن التهديدات التي تواجهها روسيا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا الاتحادية تواجه تهديدات خطيرة للغاية ستؤثر على تطور الدولة لعقود قادمة.

وقال في اجتماع حزب "روسيا الموحدة": "من الواضح أننا نواجه تهديدات خطيرة للغاية ستؤثر بشكل كبير على تطور دولتنا لعقود قادمة".

وأوضح مدفيديف، أن الميزانية الروسية يتم وضعها في بيئة صعبة للغاية، والمهمة الأساسية هي ضمان أمن الدولة وتلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "يجري حاليا إعداد الوثيقة المالية الرئيسية للبلد في وضع صعب للغاية. يتم إنشاؤه دائما في موقف صعب، لأنه لا يوجد دائما ما يكفي من المال. ولكن ليس عليّ أن أشرح لكم في أي حالة يجري تشكيل الميزانية. ومن الواضح أيضا أن الأولوية الأولى هي ضمان أمن الدولة، وضمان قدرتها الدفاعية، وتلبية جميع احتياجات العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف: "من الواضح أنه لم يقم أحد بإلغاء مهام تطوير الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، لكن من الضروري قبل كل شيء التركيز على حل الأولوية الأولى".

وتطرق مدفيديف إلى أن شركات صناعة الدفاع الروسية ليس لديها دائما أفراد لتنفيذ أوامر الدفاع المُستلمة، واقترح أن يناقش المشاركون في الاجتماع مسألة تدريب هؤلاء المتخصصين على أساس من مؤسسات التعليم الثانوي الفني.

المصدر: نوفوستي