قال المستشار السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إنه لم يتبق في أوكرانيا أي جنود مستعدين أو راغبين في القتال ضد الجيش الروسي.

وأوضح ماكغريغور، عبر "يوتيوب، أن قوات كييف "تكبدت خسائر فادحة في صفوفها، ولم يتبق لديهم سوى المرتزقة البولنديين متنكرين بالزي الأوكراني، وعدد قليل جدا من الوحدات المستعدة لشن هجوم جديد".

ولفت العقيد إلى أن "القوات الأوكرانية تعاني الآن من حالة انقسام كبير في صفوفها أكثر من أي وقت مضى، وتسود بين جنودها حالة إحباط كبيرة جراء إدراكهم لحقيقة عدم امتلاكهم الفرصة أو القدرة على اختراق الدفاعات الروسية".

وخلص إلى أن الهدف الرئيسي من شن أوكرانيا للهجوم المضاد كان إظهار قوتها أمام الحلفاء الغربيين، على أمل رفعهم للمساعدات العسكرية المقدمة لقواتها.

المصدر: نوفوستي