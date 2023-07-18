صحيفة: بوريل يحط رحاله في الصين بحثا عن حوار استراتيجي

أفادت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، بأن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وافق مبدئيا على زيارة الصين شهر أكتوبر المقبل.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في الاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه، إلى أنه "تقرر مبدئيا إجراء حوار استراتيجي مع بكين قبل قمة الاتحاد القادمة بين الصين والاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر: "ليس لدينا تاريخ محدد للقمة القادمة حتى اللحظة، ولكن يمكنني القول إنها ستعقد بعد شهر أكتوبر، لذا من المحتمل أن يزور بوريل الصين في شهر أكتوبر ومن ثم سيتم تحديد موعد القمة".

ومع ذلك، لم يكشف المصدر ما إذا كانت رحلة بوريل ستشمل لقاءه مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، مشيرا إلى أن اختيار السياسي الذي سيجري المحادثات مع برويل يعود للصين، إلا أنه بصورة مبدئية سيكون قانغ.

وقال: "من الواضح أن الأمر متروك للجانب الصيني ليقرر من المحاور، وحاليا هذا الرجل المحترم هو وزير الخارجية الصيني، لكن الأمر متروك لهم لاتخاذ قرار من سيجلس مقابل بوريل في المحادثات"

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء زيارة بوريل للصين مرتين خلال الأشهر الماضية، في المرة الأولى بسبب إصابته بـ"كوفيد- 19"، بينما في المرة الثانية تم إلغاؤها من قبل الخارجية الصينية دون توضيح للأسباب، مشيرة إلى أنها ستحصل في الوقت المناسب لكلا الطرفين.

المصدرك نوفوستي