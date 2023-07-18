"فاشية وعنصرية ونازية".. قائد فرقة روك بريطانية يهين رئيسة الوزراء الإيطالية

يحقق المدعون العامون في مدينة تورينو الإيطالية مع قائد فرقة الروك البريطانية "بلاسيبو"، بريان مولكو، على خلفية إهانة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني خلال إحدى حفلاته.

ويمثل مولكو أمام الادعاء العام الإيطالي بتهمة "إهانة السلطات العامة"، بعد أن قام خلال حفل موسيقي يوم 11 يوليو الجاري، بوصف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بأنها "فاشية وعنصرية ونازية".

ومن جانبهم طالب أعضاء حزب ميلوني، بإلغاء حفل فرقة "بلاسيبو" في مقاطعة ساساري على جزيرة سردينيا الإيطالية، المقررة مطلع أغسطس القادم، كرد على تصريحات قائد الفرقة.

فيما أعلنت سلطات المدينة أن العرض سيقام، وشددت على أن الفرقة سيتم محاسبتها أمام المحكمة في حالة إطلاق المزيد من التصريحات غير اللائقة.

وقالت سلطات ساساري: "إذا أطلقت الفرقة تصريحات بذيئة، فسوف يخضعون للمساءلة أمام المحكمة، وليس أمام رئيس البلدية أو مجلس المدينة".

المصدر: وكالات