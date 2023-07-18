"سنقلب الأرض والسماء".. أوستن يتعهد بمساعدة أوكرانيا في بناء جيش قوي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوكرانيا سيواصلون تلبية الاحتياجات العسكرية لكييف، بما يضمن أيضا إنشاء جيش حديث قادر على القتال.

وقال أوستن قبل بدء اجتماع عبر الفيديو لـ"مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا": "سنواصل قلب الأرض والسماء لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه".

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تدريب الجيش الأوكراني وتوفير معدات التدريب "من أجل إنشاء جيش أوكراني محترف قادر على القتال سيكون باستطاعته الدفاع عن نفسه في المستقبل".

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن خلال مشاركته في قمة "الناتو" في فيلنيوس الأسبوع الماضي، أن واشنطن وحلفاءها سيساعدون أوكرانيا "في بناء دفاعاتها الجوية والبرية والبحرية".

وسبق أن قالت روسيا في أكثر من مناسبة إن "الناتو" والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة دفعت سلطات كييف باتجاه التصعيد، ودعمتها عسكريا حتى قبل انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وحذرت موسكو باستمرار من أن ضخ الأسلحة لنظام كييف سيؤدي إلى المزيد من تدمير أوكرانيا وإطالة أمد الصراع، وكذلك لن يسهم في التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

المصدر: وكالات