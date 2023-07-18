El Pais: شركة حراسة إسبانية تجسست على رئيس الإكوادور السابق لصالح CIA

أفادت صحيفة El Pais، بأن شركة حراسة إسبانية تجسست لصالح وكالة المخابرات المركزية على اجتماعات عقدها رئيس الإكوادور السابق رافائيل كوريا.

وذكرت الصحيفة أن شركة الحراسة الإسبانية UC Global ، SL تجسست على رافائيل كوريا (ترأس بلاده في 2007-2017) خلال اجتماعاته مع قادة العديد من دول أمريكا اللاتينية.

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ووفقا للصحيفة تجسست الشركة كذلك، على مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في السفارة الإكوادورية بلندن. وتجسس صاحب شركة UC Global ، SL المدعو ديفيد موراليس لصالح وكالة المخابرات المركزية في عام 2018 خلال لقاء كوريا مع الرئيسين السابقين للأرجنتين والبرازيل والأوروغواي.

وحسب ما ورد في الكمبيوتر المحمول الخاص بموراليس الذي صادرته الشرطة بعد اعتقاله في عام 2019، يظهر اسم وكالة المخابرات المركزية عدة مرات على محرك أقراص ثابت خارجي ويسترن ديجيتال حيث قام موراليس، بأرشفة المشاريع والعمليات التي شاركت فيها الشركة.

ونوهت الصحيفة، بأن حكومة الإكوادور في عهد كوريا، استأجرت موراليس وهو رجل عسكري سابق، لضمان أمن السفارة الإكوادورية في لندن، حيث كان يوجد جوليان أسانج. وأمر موراليس موظفيه بالتجسس على اجتماعات مؤسس موقع ويكيليكس مع محاميه، وكذلك رئيس الإكوادور. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع برامج تجسس على الأجهزة المحمولة لابنتي كوريا. وسمحت هذه البرامج بالتحكم الكامل في جميع رسائل ومحادثات الفتاتين أثناء دراستهن في فرنسا.

يشير التحقيق الجنائي إلى أن مالك شركةUC Global ، SL ، ربما كان يعمل لصالح أطراف متعددة، ويقدم المعلومات لمن يدفع أعلى سعر. كانت حكومة لينين مورينو (2017-2021)، خليفة كوريا ومنافسه السياسية، من بين عملائه.

المصدر: نوفوستي