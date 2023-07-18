كم كلفت زوجة ماكرون الخزينة الفرنسية في العام الماضي  

نشرت هيئة الرقابة والتفتيش الفرنسية، بيانات جاء فيها أن قصر الإليزيه أنفق في عام 2022، على خدمة وإعالة سيدة البلاد الأولى بريجيت ماكرون 315 ألف يورو.

ووفقا للهيئة، تتضمن واجبات زوجة الرئيس مرافقته خلال المناسبات الدولية، والاجتماع بالفرنسيين الراغبين في التواصل مع السيدة الأولى، وحضور حفلات الاستقبال الرسمية في قصر الإليزيه وكذلك المشاركة في المشاريع الاجتماعية والثقافية.

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ويتبين من البيانات، تنقلات بريجيت تحتل القسم الرئيسي من النفقات المذكورة. في عام 2022، قامت بـ 30 زيارة رسمية: 14 زيارة خارجية، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و 16 رحلة مستقلة حول منطقة العاصمة.

ويوجد لزوجة ماكرون أيضا أربعة مساعدين، يتم تضمين أجورهم في تكلفة إعالة السيدة الأولى. ويشار إلى أن بريجيت ماكرون تشترك في عدد من النفقات مع الرئيس، بما في ذلك في مجال الأمن الذي تقوم بتوفيره مجموعة الأمن الرئاسي (GSPR).

وبلغ إجمالي مبلغ إعالة السيدة الأولى، الذي زاد إلى 315.808 يورو عام 2022، 0.28٪ من ميزانية مكتب الرئاسة. وفي عام 2021، تم إنفاق 292454 يورو على هذه الاحتياجات.

ومبلغ الإعالة، لا يشمل تكلفة ملابس بريجيت ماكرون، وكذلك خدمات الماكياج ومصففي الشعر. وغالبا ما تقدم بيوت الأزياء، ملابس السيدة الأولى مجانا.

المصدر: نوفوستي