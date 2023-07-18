بناء مسجد ضخم في أحد أشهر المجمعات الترفيهية في لندن (صور)

كشفت صحيفة The Mail on Sunday البريطانية أن مليارديرا مسلما حصل على إذن يسمح له ببناء مسجد ضخم في أحد أشهر المعالم السياحية بين ساحة بيكاديلي وحي ٍ"سوهو" بوسط لندن.

والملياردير آصف عزيز (56 عاما) رجل أعمال معروف باسم "السيد ويست إند"، في إشارة للمنطقة التي يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية، هو مالك مبنى Trocadero الشهير كمركز ترفيه وتسوق بين ساحة بيكاديلي وحي "سوهو" بوسط لندن، وقد حصل على إذن بتحويل قسم منه إلى "مركز إسلامي" يضم مسجدا يسع 390 مصليا.

Billionaire Asif Aziz is building a three-story mosque in one of central London’s most famous entertainment complexes, the Mail on Sunday reported.

The mosque will be located inside the Trocadero, between Piccadilly Circus and Soho. pic.twitter.com/Ig0MROEe6U — Economy.pk (@pk_economy) July 18, 2023

وكان عزيز، طلب إذنا في 2020 لبناء مسجد يسع 1000 شخص داخل المركز الذي اشتراه في 2005 بأكثر من 220 مليون استرليني، إلا أن مجلس وستمنستر البلدي، رفض طلبه بعد اعتراض شديد من السكان ومن جماعات اليمين المتطرف، طبقا لما أكد متحدث باسم لجنة التخطيط التابعة للمجلس.

Asif Aziz, who born in Malawi, is the Britain's seventh richest Muslim in the UK, granted recently permission to turn London landmark Trocadero into masjid, and may be called Piccadilly Prayer Space. jazakallah khair Mr. Aziz. pic.twitter.com/EofYQ8YQhx — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) July 18, 2023

وقال المتحدث إن لجنة التخطيط في مجلس وستمنستر البلدي عادت ووافقت قبل شهرين على طلب آخر قدمته شركة Criterion Capital التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي، يذكر فيه أنه سيقوم بتطوير أصغر، بحيث يملأ المسجد مساحة كانت تشغلها سينما "مترو" في المركز، وأصبحت بعد إغلاقها في 2006 شاغرة، وأن بإمكانه افتتاح المسجد بعد أشهر.

Muslim billionaire wins permission to turn one of London's most famous landmarks into a mosque



Built in 1896, the Trocadero is one of central London's most famous entertainment complexes



Property tycoon Asif Aziz is building a three-storey mosque inside the Trocadero



It is… pic.twitter.com/vMK1w1efU6 — Active Patriot (@ActivePatriotUK) July 16, 2023

وورد في التقرير عن آصف عزيز، المولود في ملاوي والمالك لمحفظة عقارية يزيد حجم استثماراتها عن ملياري إسترليني، تعادل مليارين و600 مليون دولار، أنه سيبني المسجد عبر "مؤسسة عزيز" الخيرية، وهي المالكة لمبنى Trocadero الذي تم بناؤه في 1896 كمطعم، ومع الزمن تحول إلى أحد المجمعات الترفيهية الأكثر شهرة بوسط لندن.

المصدر: "ديلي ميل"