شركة "بايكار" التركية: تعاوننا مع السعودية مهم للسلام الإقليمي والعالمي

قالت شركة "بايكار" التركية لتكنولوجيات الطائرات المسيرة، إن اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، ستساهم في السلام الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة التركية، بشأن اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع السعودية، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المملكة.

وقال البيان إن "مسيرات "أقنجي" ستدخل الخدمة في صفوف القوات البحرية والجوية السعودية"، موضحا أن الاتفاقية تضم أيضا تقديم "بايكار" الدعم التقني واللوجستي والتدريبي للجانب السعودي في هذا الخصوص، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة، خلوق بيرقدار، قوله إن اتفاقية التعاون مع السعودية، لن تكتفي فقط بتعزيز روابط تركيا مع المملكة، "بل ستساهم أيضا في تعزيز السلام الإقليمي والعالمي. كما ستساهم في تطوير القدرات السعودية بمجال التكنولوجيا العالية".

وجاء توقيع اتفاقية التعاون بين "بايكار" والدفاع السعودية، عقب محادثات جمعت وفدي البلدين برئاسة الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة غربي المملكة.

واتفاقية التعاون بين الدفاع السعودية وبايكار، وقعها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار، وخالد بن حسين البياري نائب وزير الدفاع السعودي.

المصدر: "الأناضول"