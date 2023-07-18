تقرير حكومي بريطاني: "داعش" و"القاعدة" يخططان لهجمات إرهابية

من المنتظر أن يحذر تقرير حكومي بريطاني يصدر اليوم الثلاثاء، من أن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" يخططان لهجمات إرهابية في المملكة المتحدة.

ووفقا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية، سينقل التقرير عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قولها إن التهديد الإرهابي لهذه الجماعات هو "الأكثر خطورة" في المملكة المتحدة، مؤكدة أن ثلاثة أرباع وقت جهاز الاستخبارات الداخلية (MI5) مخصص لمحاربتها.

وبحسب ما ورد، ستحذر برافرمان من أنه في حين أن "هذا الإرهاب لا يزال يمثل التهديد الأكبر السائد في البلاد، فقد أصبح غير قابل للتنبؤ به بشكل متزايد، مما يجعل من الصعب اكتشاف التهديدات والتحقيق فيها".

وستشير الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن تزداد صعوبة تتبع النشاط المتطرف والتحقيق فيه، مع الإشارة للهجمات التي غالبا ما تأتي عبر الإنترنت.

وقال مصدر في الحكومة البريطانية للصحيفة: "هذا هو التقرير الأول من نوعه منذ خمس سنوات، وهو تحديث شامل لاستراتيجية المملكة المتحدة للتصدي للإرهاب. يتعلق الأمر بالتهديدات التي يشكلها تشتت وانتشار أعضاء تنظيمي داعش والقاعدة لشعبنا، في الوقت الذي تحاول فيه الجهات الفاعلة الدولية مثل روسيا وإيران بشكل متزايد الاستفادة من الإرهاب هنا في المملكة المتحدة".

وهناك نحو 800 تحقيق جار لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، وفي العام الماضي تم القبض على 169 شخصا بسبب جرائم متعلقة بالإرهاب.

كما أحبطت السلطات 39 هجوما في المراحل الأخيرة من التخطيط، معظمها من قبل متطرفين إسلاميين. تم إحباط مؤامرتين في الأشهر السبعة الماضية.

المصدر: the national news