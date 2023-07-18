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الصين حول صفقة الحبوب: نأمل أن تتمكن أطرافها من حل قضية الأمن الغذائي

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الصين حول صفقة الحبوب: نأمل أن تتمكن أطرافها من حل قضية الأمن الغذائي
Legion-Media
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أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن تتمكن أطراف مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب من حل قضية الأمن الغذائي الدولي بشكل مناسب.

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جاء ذلك في رد المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ على طلب وكالة "تاس" للتعليق على إنهاء موسكو العمل بصفقة الحبوب.

وقالت المتحدثة الصينية: "تأمل الصين في أن تتمكن الأطراف المعنية من معالجة مسألة الأمن الغذائي الدولي بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور".

وأنهت موسكو رسميا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أمس الاثنين، وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنهاء التزام روسيا بالاتفاق واستعدادها للعودة إليه بعد تلبية مطالبها وبما فيها تلك المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية الروسية. 

من جانبها أعلنت الخارجية الروسية سحب الضمانات الأمنية لشحنات الحبوب وغلق الممر الإنساني في البحر الأسود.

وأعربت الأمم المتحدة عن أسفها لقرار موسكو إنهاء صفقة الحبوب، فيما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا للعودة عن قرارها واستئناف تنفيذ الصفقة.

المصدر: "تاس"

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