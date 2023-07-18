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الخارجية الروسية: موسكو تلقت تأكيد مشاركة 49 دولة في القمة الروسية الإفريقية

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الخارجية الروسية: موسكو تلقت تأكيد مشاركة 49 دولة في القمة الروسية الإفريقية
Sputnik
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قال ألكسندر بولياكوف، نائب مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي استلم تأكيد مشاركة 49 دولة في القمة الروسية الإفريقية المقبلة.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "حتى الآن، تلقينا تأكيدات بخصوص مشاركة 49 وفدا من وفود الدول الإفريقية. وخلال ذلك سيتم تمثيل حوالي نصف الدول الإفريقية على أعلى مستوى - رؤساء الدول والحكومات".

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مصادر: خلال القمة الروسية الإفريقية سيتم اعتماد عدة وثائق
مصادر: خلال القمة الروسية الإفريقية سيتم اعتماد عدة وثائق

وأشار بولياكوف إلى أن العمل لا يزال مستمرا، في وضع اللمسات النهائية على برنامج القمة.

وقال: "تجري الاستعدادات النهائية لتحضير القمة: يجري إنجاز العمل في وضع برنامج القمة، ويجري إعداد جدول اجتماعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتم إعداد وثائق ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن تعاوننا مع الدول الإفريقية، للتوقيع عليها".

ومن المقرر أن يتم عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي الروسي – الإفريقي في يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

وجرت فعالية القمة المرة الأولى، في أكتوبر 2019 في منتجع سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: تاس

 

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