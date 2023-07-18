مكارثي: على الديمقراطيين أن يفعلوا شيئا حيال التصريحات المعادية للسامية

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الحزب الديمقراطي إلى فعل شيء حيال تصريحات أعضائه المعادية للسامية، وكان آخرهم النائبة براميلا جايابال، التي وصفت إسرائيل بـ"دولة عنصرية".

وردا على سؤال حول تعليقات جايابال، التي أدلت بها خلال مؤتمر تقدمي يوم السبت، أشار مكارثي إلى الديمقراطيين الذين تعرضوا لانتقادات في الماضي لإدلائهم بتصريحات معادية للسامية، وقال للصحفيين "هذا ليس الشخص الأول في الحزب الديمقراطي الذي يستمر في إثارة تعليقات معادية للسامية".

وأضاف: "لقد شاهدنا ما يستمرون بالقيام به.. أعتقد أنه إذا كان الديمقراطيون يريدون تصديق أنه ليس لديهم مؤتمر يستمر في الإدلاء بملاحظات معادية للسامية، فعليهم فعل شيء حيال ذلك".

ودعا على وجه التحديد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى "إثبات" أن الديمقراطيين ليسوا معاديين للسامية، وقال: "أعتقد أن هذا دور حكيم ليثبت أنهم ليسوا معاديين للسامية".

المصدر: The Hill