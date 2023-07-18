وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن انفجارات في نيكولاييف وأوديسا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية بأنه تم سماع دوي انفجارات ليلا في مينائي نيكولاييف وأوديسا على البحر الأسود في جنوب أوكرانيا.

وأفاد موقع"مرآة الأسبوع" الأوكراني بأنه تم سماع عمل وسائط الدفاع الجوي في المنطقة. وشهدت المدينة ثلاث موجات من الانفجارات الليلة الماضية.

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وذكرت الصحيفة الأوكرانية Obshchestvennoe أن عدة انفجارات حدثت مرة أخرى في أوديسا في غضون 15 دقيقة. وبعد ذلك تم تسجيل انفجارين آخرين في الفترة ما بين 04:01 و 04:04 بتوقيت موسكو.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن قيادة مجموعة "جنوب" بالجيش الأوكراني زعمها بأن الدفاع الجوي أسقط جميع الأهداف فوق أوديسا، وأن الدمار الذي أصاب البنية التحتية للميناء سببه سقوط حطام الصواريخ.

وأفادت قناة TSN، بظهور لقطات على الشبكات الاجتماعية، تصور انفجارات قوية في منطقة أوديسا.

وكتب سيرغي براتشوك رئيس المجلس الاجتماعي في الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أن مرافق البنية التحتية لميناء أوديسا تضررت نتيجة الانفجارات الليلة الماضية.

من جانبه، قال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، إن النيران اندلعت في منشأة صناعية في نيكولاييف بأوكرانيا بعد سماع عدة انفجارات.

وأشار كيم إلى أن الهجوم على نيكولاييف وقع في حوالي الساعة 01.50 وتضررت نتيجته منشأة صناعية واندلع حريق فيها تم إخماده بدون وقوع اصابات.

المصدر: وكالات