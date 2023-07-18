العثور على 22 جثة في مقابر جماعية في المكسيك (صور + فيديو)

أعلنت سلطات المكسيك، أن فرق البحث عثرت على ما لا يقل عن 22 جثة في مقابر جماعية في رينوسا في شمال شرق البلاد.

وأوضح خورخي كويار الناطق باسم جهاز الأمن في ولاية تاماوليباس حيث تقع رينوسا أن الفرق عثرت على "12 مقبرة جماعية فيها 22 جثة".

وقامت بالاكتشاف وبلغت عنه مجموعة "حب المفقودين" في منطقة تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة التي تشهد عنفا مرتبطا بأوساط الجريمة المنظمة.

وأضاف كويار أن النيابة العامة مكلفة بالتحقيق وأن العدد النهائي للجثث سيكشف لاحقا، موضحا أن غالبية الرفات التي عثر عليها بقيت مدفونة 10 إلى 14 شهرا.

Y en el México real, donde no cabe el mundo de fantasía de @lopezobrador_ en Reynosa, Tamaulipas, el colectivo Amor por los Desaparecidos encontró 11 fosas clandestinas con al menos 22 cuerpos. pic.twitter.com/rufIPHmgzL — David Ordaz (@david_ordaz) July 17, 2023

وتبادر عائلات مفقودين يحدوها اليأس بسبب غياب النتائج في التحقيقات الرسمية، أحيانا إلى بدء التفتيش عن مفقوديها.

وتشهد ولاية تاماوليباس مواجهات متواصلة بين منظمات إجرامية تتنازع السيطرة على طرق تهريب المخدرات.

ويسجل في هذه الولاية ثاني أكبر عدد مفقودين في المكسيك مع نحو 13 ألف مذكرة بحث، وراء خاليسكو مع 14987 مذكرة.

وقد فقد 110 آلاف شخص في المكسيك منذ العام 1962 في ما يعد مشكلة مزمنة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مأساة انسانية".

وسجلت كذلك 350 ألف عملية اغتيال في المكسيك منذ شن عملية عسكرية واسعة لمكافحة المخدرات في 2006، تنسب بغالبيتها إلى مجموعات إجرامية.

المصدر: "أ ف ب" + RT