آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /18.07.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي سيطرته الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية.
مواقع التواصل تنقل عن رئيس المجلس الاجتماعي التابع للإدارة العسكرية في أوديسا سيرغي براتشوك تعرض الميناء لأضرار نتيجة موجة انفجارات وهجمات صواريخ.
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