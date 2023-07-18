معهد: أنشطة الزعيم الكوري الشمالي تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات

أظهر تقرير المعهد الكوري للوحدة الوطنية أن عدد الأنشطة العامة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال النصف الأول من هذا العام شهد أدنى مستوى له في 3 سنوات.

وقال المعهد في تقرير إن عدد الأنشطة العامة لكيم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 30 نشاطا، بناء على تقارير صحيفة رودونغ شينمون الكورية الشمالية.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 21 نشاطا عن النصف الأول من عام 2020 عند انتشار المخاوف من تفشي جائحة كورونا، غير أنه أقل من 37 في عام 2021 و50 في عام 2022.

واحتلت الأنشطة العامة في القطاع العسكري العدد الأكبر في النصف الأول مسجلة 13 نشاطا، ويليه حضور الفعاليات بـ5 مرات والتقاط صور تذكارية بـ4 مرات وحضور اجتماعات سياسية بـ3 مرات وغيرها.

لكن كان عدد الأنشطة في القطاع العسكري وهو 13 مرة، أعلى من 6 إلى 12 مرة سنويا سجلت ما بين عامي 2020 و2022.

وكان العدد السنوي للأنشطة العامة للزعيم كيم قد بلغ 227 حالة في بداية توليه السلطة، بيد أنه شهد اتجاها نزوليا واضحا منذ عام 2017، وانخفض إلى 55 حالة في عام 2020 عند تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفع إلى 77 حالة العام الماضي على خلفية هدوء المخاوف من كورونا.

وقال مسؤول في المعهد إن "وضع الاقتصاد الكوري الشمالي يتفاقم لإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا والعقوبات الدولية التي طال أمدها، وأيضا صعوبة توفير الإمدادات الغذائية"، وأضاف أنه يعتقد أن الزعيم كيم "يَظهر فقط في القطاع العسكري الذي يحقق إنجازات واضحة مع الابتعاد عن مجال الاقتصاد الضعيف".

المصدر: "يونهاب"