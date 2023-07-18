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خمسة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في بولندا (صور + فيديو)

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خمسة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في بولندا (صور + فيديو)
AFP
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قضى خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو ليل الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.

ووقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومترا شمال العاصمة البولندية.

وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك "هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى" بينهم اثنان بحال خطرة، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت بلاغا أوليا بشأن الحادث عند الساعة 19,39 بالتوقيت المحلي (17,39 ت غ) كان مصدره هذا المطار الصغير.

وقال مسعفون إن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 معدة لممارسة القفز بالمظلة كانت تقل ثلاثة أشخاص.

وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصا لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة. وقضى قائد الطائرة في الحادث.

خمسة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في بولندا (صور + فيديو)
AFP

وأعلن مارتشاك "فتح تحقيق لكشف ملابسات التحطم"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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