بعيدا عن عدسات الكاميرات.. ماذا دار بين أردوغان وبن سلمان؟

عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، جلسة مباحثات ولقاء ثنائيا في مدينة جدة غرب السعودية، التي وصلها أردوغان أمس بزيارة رسمية على رأس وفد.

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وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إن اللقاء الثنائي بين أردوغان وبن سلمان جرى في قصر السلام بمدينة جدة بعيدا عن عدسات الصحافيين.

بدورها ذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "ولي العهد والرئيس التركي عقدا جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيا، وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

ووفق "واس" فقد حضر جلسة المباحثات، من الجانب السعودي، وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي، وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود، وزير الدفاع خالد بن سلمان، وزير الخارجية فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والقائم بالأعمال بسفارة المملكة في تركيا محمد الحربي.

فيما حضر من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبرسلان بيرقدار، وزير الدفاع الوطني يشار غولير، وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، وزير التجارة عمر بولات، ونجل الرئيس التركي نجم الدين بلال أردوغان، ونائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية عمر تشيليك، ونائب الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية ظافر سيراكايا، وعضو في البرلمان نور الدين نباتي، وعضو في البرلمان إسماعيل فاروق أكسو، وسفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، ومدير مكتب المخابرات إبراهيم كالن، ومدير الصناعات الدفاعية هالوك غورغون، ومدير الاتصالات فخرالدين ألتون، وكبير مستشاري الرئيس عاكف تشاتاي كيليتش، وكبير مستشاري الرئيس سيفير توران، ورئيس مكتب الاستثمار أحمد براق داغلي أوغلو.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس التركي مدينة جدة في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات.

المصدر: واس+ الأناضول