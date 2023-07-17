أمير عبد اللهيان: لا نتحمل تدخل روسيا أو أي بلد آخر في قضية وحدة الأراضي الإيرانية (فيديو)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين، إن طهران لا تتحمل تدخل روسيا أو أي بلد آخر في قضية وحدة الأراضي الإيرانية.

وأفاد مراسل RT بأن أمير عبد اللهيان صرح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، بأن بلاده تعتبر تصريحات روسيا بخصوص وحدة الأراضي الإيرانية غير كافية".

وفيما يتعلق بالبيان المشترك لدول الخليج وروسيا حول الجزر الثلاث، أوضح أنه تم استدعاء السفير الروسي أليكسي ديدوف وأكدنا أننا لا نجامل أحدا على سيادتنا ووحدة أراضينا".

وذكر أن السفير الروسي قدم تفسيراته حول البيان إلا انها غير مقبولة ولا نتحمل أي تدخل من روسيا أو أي طرف بشأن سيادتنا ووحدة أراضينا.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، أفاد الدبلوماسي الإيراني بأن موقف طهران يؤكد على وحدة الأراضي الأوكرانية.

كما بين أمير عبد اللهيان أن إيران تصرّ على إيقاف الحرب واعتماد الحل السياسي في أوكرانيا.

المصدر: إرنا