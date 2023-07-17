على خلفية الهجوم على جسر القرم.. الأمم المتحدة تدعو لتجنب استهداف المدنيين

دعت الأمم المتحدة إلى تجنب استهداف المدنيين ومواقع البنى التحتية المدنية، وذلك على خلفية الهجوم الأوكراني على جسر القرم، يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي له: "في ما يتعلق بالهجوم على الجسر، فقد اطلعنا على التقارير عن الحوادث. ونود أن نعيد إلى أذهان كافة الأطراف أنه يجب عدم التعرض إلى المدنيين والبنية التحتية المدنية".

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يذكر أن جسر القرم تعرض للهجوم بزوارق مسيرة الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي، وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب، إن الهجوم نفذته أوكرانيا، بينما فتحت لجنة التحقيقات تحقيقا في ملابسات الهجوم لغرض تحديد المسؤولين عنه.

المصدر: نوفوستي