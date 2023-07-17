أكد الصحفي، غابرييل خونرادا، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز" أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على اكتساب أفضلية على الخطوط الأمامية حتى مع استلام دفعات جديدة من منظومات الدفاع الجوي.

وقال خونرادا إن "الدفاعات الجوية الأوكرانية تعرضت لهجمات صاروخية متتالية وهجمات مسيرات من قبل روسيا، الأمر الذي أدى إلى استنفاد مخزونها الصاروخي المحدود بالأصل".

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وأكد أن القوات الروسية قادرة على توجيه ضربات عالية الدقة ضد أهداف عسكرية للعدو. ونتيجة لهذه الغارات الجوية وصلت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية إلى حالة حرجة.

وأشار إلى أنه حتى لو أرسل "الناتو" منظومات دفاع جوي تايوانية سابقة وأنظمة دفاع جوي أخرى إلى القوات الأوكرانية، فإن هذا لن يساعد الهجوم الأوكراني المضاد المتوقف.

وشدد على أن روسيا أثبتت بالفعل أنها قادرة على زيادة الإنتاج العسكري لشن ضربات أقوى على المعدات الغربية.

المصدر: نوفوستي