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إيران تعلن إحباط أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية

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إيران تعلن إحباط أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية
Gettyimages.ru
إيران
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قال مراسل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران یونس شادلو، يوم الاثنين، إن طهران كشفت وأحبطت أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية الإيرانية.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" اطلعت عليها RT، "قريبا سوف نوافيكم بالتفاصيل".

المصدر: RT + "تويتر"

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