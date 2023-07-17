إيران تعلن إحباط أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية
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قال مراسل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران یونس شادلو، يوم الاثنين، إن طهران كشفت وأحبطت أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية الإيرانية.
وأضاف في تغريدة على "تويتر" اطلعت عليها RT، "قريبا سوف نوافيكم بالتفاصيل".
🔴— Younes Shadloo | یونس شادلو (@Younes_Shadloo) July 17, 2023
به زودی از جزئیات این کشف بزرگ برایتان خواهم گفت ؛ چه نقشه هایی که نقش بر آب شد.
الحمدالله #وزارت_دفاع#خرابکاریpic.twitter.com/8yOoZFV5es
المصدر: RT + "تويتر"