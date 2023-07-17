إيران تعلن إحباط أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية

قال مراسل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران یونس شادلو، يوم الاثنين، إن طهران كشفت وأحبطت أكبر عملية تخريبية استهدفت الصناعة الدفاعية الإيرانية.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" اطلعت عليها RT، "قريبا سوف نوافيكم بالتفاصيل".

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به زودی از جزئیات این کشف بزرگ برایتان خواهم گفت ؛ چه نقشه هایی که نقش بر آب شد.

الحمدالله #وزارت_دفاع#خرابکاریpic.twitter.com/8yOoZFV5es — Younes Shadloo | یونس شادلو (@Younes_Shadloo) July 17, 2023

المصدر: RT + "تويتر"