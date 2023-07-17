شقيقة الزعيم كيم توجه رسالة للولايات المتحدة بشأن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

اعتبرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستكون "واهمة" إذا اعتقدت أنه من الممكن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

ووجهت كيم يو-جونغ، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، انتقادات حادة لسياسات واشنطن في تعزيز ردعها الموسع وتحالفها العسكري مع كوريا الجنوبية، معتبرة إلى أن تلك الإجراءات ستجعل من الصعب على بيونغ يانغ المشاركة في الحوار.

وقالت كيم: "ستكون الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنها يمكن أن توقف تقدمنا وتحقق نزع السلاح النووي بلا رجعة من خلال الوقف المؤقت للتدريبات العسكرية المشتركة أو تعليق نشر الأصول الاستراتيجية أو تخفيف العقوبات وما إلى ذلك".

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كما رفضت الدعوات الأمريكية إلى إجراء محادثات بدون شروط مسبقة، واصفة ذلك بأنها حيلة لعرقلة تقدم كوريا الشمالية.

وأضافت: "نحن على استعداد للرد بحزم على أي أعمال يمكن أن تنتهك سيادتنا وتضر باستقرار شعبنا"، مشددة على أن إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا لصاروخ باليستي عابر للقارات كان مجرد بداية.

وقد أدلت كيم بعدة تصريحات في الأيام الأخيرة، من بينها إدانتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقده اجتماعا لمناقشة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات.

المصدر: وكالة يونهاب