لبحث الأمن والتسلح.. مسؤول فرنسي رفيع يزور الدوحة وبغداد وأربيل

يقوم وزير الجيوش الفرنسي بزيارة إلى قطر الاثنين قبل أن يتوجه إلى العراق الثلاثاء، لإجراء محادثات تتعلق خاصة بـ"قضايا الأمن الداخلي والإقليمي"، وفق ما ذكرت الوزارة الاثنين.

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ومن المقرر أن يجتمع سيباستيان ليكورنو مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبل التوجه إلى قاعدة دخان الجوية حيث تتمركز طائرات رافال التي تم شراؤها من فرنسا.

وقال المصدر إن هذه الزيارة ستسمح بـ "تأكيد الحيوية الإيجابية لعلاقة الدفاع بين فرنسا وقطر" و"مناقشة التعاون في مجال التسلح"، دون مزيد من التفاصيل حول احتمال ابرام عقود.

كما سيبحث ليكورنو مع محاوريه "القضايا الإقليمية والدولية" قبل مغادرته إلى العراق، في محطة ثانية من جولته التي من المنتظر أن تمثل التزام فرنسا بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وسيجتمع الوزير بشكل خاص مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومع قائد عملية "العزم الصلب"، وهو تحالف دولي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وسيلتقي بالجنود الفرنسيين المتواجدين في العراق ضمن العملية، أو المشاركين في قوات حلف شمال الأطلسي، وسيناقش "قضايا الأمن الداخلي والإقليمي، مجددا تمسك فرنسا بالحفاظ على السيادة الوطنية للعراق والحفاظ على سلامة أراضيه".

ومن ثم سيتوجه الأربعاء إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، حيث سيستقبله الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني.

المصدر: أ ف ب