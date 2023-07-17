وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها عن مقتل زعيم المعارضة أوليغ خورجان.

وأفادت الوزارة بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" بأنه تم العثور على جثة خورجان وعليها علامات التعرض لعنف، فيما أوضحت الوزارة أن زوجته عثرت على الجثة في منزلهما الخاص بقرية سوكليا، وبجانبها خزنة مفتوحة. ويعمل فريق تحقيق في مكان الحادث، وفتحت قضية جنائية.

وكان خورجان قد خضع حكما بالسجن 4 سنوات، عام 2018، بتهمة تنظيم تجمعات غير مصرح بها، وإهانة المسؤولين الحكوميين علنا، وأطلق سراحه عام 2022.

المصدر: تاس