جزر المالديف تدرس الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

قال وزير خارجية جزر المالديف عبد الله شهيد، لمراسل "تاس" اليوم، إن بلاده تدرس موضوع الحصول على عضوية كاملة في منظمة شنغهاي للتعاون بعد العمل فيها كشريك في الحوار.

وأشار الوزير إلى أن سلطات بلاده لم ترسل بعد طلبا إلى منظمة شنغهاي للتعاون للحصول على العضوية الكاملة.

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وقال: "في الوقت الحالي، تم قبولنا كشريك في الحوار، وحدث ذلك فقط هذا العام. وكشريك في الحوار بدأنا في التفاعل، ومع تطور الأحداث، سنتخذ قرارا بهذا الشأن".

وتابع وزير خارجية جزر المالديف: "نريد اكتساب الخبرة وعلى أساسها سنتخذ القرار لاحقا. ربما في السنوات الخمس المقبلة سنحاول إبرام بعض الاتفاقات الجديدة" .

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في 15 يونيو 2001 في شنغهاي.

وتتكون المنظمة من تسع دول: الهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان والصين وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

المصدر: تاس