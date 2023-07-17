خبير تركي: لا يمكن إلقاء اللوم على بوتين أو روسيا في وقف "صفقة الحبوب"

صرح الممثل التجاري التركي السابق في روسيا أيدين سيزر بأنه في الوضع الراهن لا يمكن إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو روسيا، التي لطالما قدمت مطالبها بوضوح شديد.

جاء ذلك في تصريحات لسيزر لوكالة "تاس"، اليوم الاثنين، حيث تابع أن على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "يناقش مع الغرب إمكانية الامتثال لمطالب روسيا لإعادتها إلى صفقة الحبوب".

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وقال سيزر: "يجب أن نفهم بوضوح أنه في الوضع الراهن لا يمكن إلقاء اللوم على بوتين أو روسيا التي لطالما قدمت مطالبها بوضوح شديد. ومن أجل التغلب على الصعوبات وإعادة روسيا إلى صفقة الحبوب، سيكون من الصواب إجراء الاتصالات اللازمة مع الغرب، وفي مقدمتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة".

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن اليوم الاثنين عن توقف صفقة الحبوب، إلا أنه أكد على إمكانية عودة روسيا إليها فور تنفيذ الجزء الروسي منها.

المصدر: تاس