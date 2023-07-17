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مراقب عسكري: حادث القرم قد يكون بمشاركة سفينة "حبوب"

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مراقب عسكري: حادث القرم قد يكون بمشاركة سفينة
Globallookpress Kremlin Pool
صورة أرشيفية
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قال المراقب العسكري والعقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين إن المركبات المسيرة التي هاجمت جسر القرم صباح اليوم قد تكون أطلقت من سفينة مدنية، وربما كانت "تنقل الحبوب".

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صرح بذلك ليتوفكين لـ RT، حيث تابع: "قد تكون تلك السفينة غادرت أوديسا بزعم أنها تنقل الحبوب، وتم إطلاق المركبات المسيرة البحرية منها، حيث يمكن فيما بعد التحكم فيها من أراضي رومانيا عن طريق الأقمار الصناعية أو بنظام تحديد المواقع العالمي GPS، هناك الكثير من الخيارات".

وردا على السبب في أن الهجوم تم ليلا، قال الخبير إن ذلك بسبب انعدام الرؤية ليلا، ما جعل الرادارات تعمل بشكل سيء أو تم إيقافها بالقرب من جسر القرم، ولم ير أحد تلك المركبات، لهذا تمكنوا من تحقيق هدفهم.

وكان رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف قد أعلن فجر اليوم الاثنين عن توقف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ أسفر، كما أفادت تقارير رسمية لاحقا، عن مقتل شخصين.

المصدر: RT

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