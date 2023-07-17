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نائب في "الدوما": هستيريا الفشل تدفع النظام الأوكراني إلى الإرهاب

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نائب في
RT
الزوجان القتيلان من منطقة بيلغورود وابنتهما (صورة أرشيفية)
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صرح عضو لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية دميتري بيليك بأن هستيريا نظام كييف الناجمة عن الفشل على جميع الجبهات تدفعه نحو "إثبات ذاته في سلوكيات غريبة لا إنسانية".

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جاء ذلك في تصريحات لبيليك اليوم تعليقا على هجوم القرم الإرهابي الذي أودى بحياة زوجين من منطقة بيلغورود وأصاب ابنتهما الصغيرة بجروح متوسطة، بينما كانوا ينتقلون على جسر القرم، حيث تابع: "بطول جسر القرم ينتقل أشخاص مسالمون مع أطفالهم، ولا توجد أي شحنات أو منشآت عسكرية، لذلك فمهاجمة الجسر هي رغبة مجنونة لشخصيات تجلس على المكاتب في كييف، فقدت كل معالم الإنسانية.

تمتد الأيادي القذرة لهؤلاء للإتلاف والتدمير وتقديم ما حدث بوصفه نوعا من النجاح. هذا ما يفخر به نظام النازيين الجدد المسعور، دون أن يدرك أنه لا يمكن تخويف الناس من خلال مثل هذه الأعمال الدنيئة والخسيسة".

المصدر: RT

 

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