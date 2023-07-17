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مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالقدس (صور + فيديو)

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مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالقدس (صور + فيديو)
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أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الاثنين، على إحراق 3 مركبات على الأقل في قرية أبو غوش بالقدس، وكتابة شعارات عنصرية على منازل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تم رش عبارات عنصرية على جدران مركبات ومنازل في المنطقة.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة التي تعد الثانية منذ شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: kann + شبكة فلسطين الإخبارية

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