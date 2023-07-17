مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالقدس (صور + فيديو)

أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الاثنين، على إحراق 3 مركبات على الأقل في قرية أبو غوش بالقدس، وكتابة شعارات عنصرية على منازل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تم رش عبارات عنصرية على جدران مركبات ومنازل في المنطقة.

חשד לפשע שנאה באבו גוש: כמה כלי רכב הוצתו ולצידם רוסס גרפיטי שבו נכתב – "תג מחיר מנהלי 30 יום לרצח"@HGoldichpic.twitter.com/AU1wVNfcSN — כאן חדשות (@kann_news) July 17, 2023

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة التي تعد الثانية منذ شهر نوفمبر الماضي.

תיעוד: הצתת רכבים בידי רעולי פנים באבו גוש. המשטרה חוקרת חשד לפשע שנאה | לידיעה המלאה >>> https://t.co/gNC45v2w6i@VeredPelman@HGoldichpic.twitter.com/PUn3HGxPOf — כאן חדשות (@kann_news) July 17, 2023

المصدر: kann + شبكة فلسطين الإخبارية