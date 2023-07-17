الدفاع الكورية الجنوبية: موقفنا بشأن تقديم مساعدات غير قاتلة فقط لأوكرانيا لم يتغير

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الاثنين إن موقفها بشأن تقديم مساعدات غير قاتلة فقط لأوكرانيا لا يزال كما هو دون تغيير وذلك بعد زيارة مفاجئة للرئيس يون سيوك-يول إلى أوكرانيا.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة جيون ها-كيو في إفادة صحفية بأنه لا يوجد تغيير في موقف الحكومة بأن كوريا الجنوبية لا تقدم أسلحة قاتلة.

وكان يون أعلن خلال زيارته أوكرانيا، عن تزويد كييف "بحزمة من المساعدات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار"، وقال نائب مستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو في هذا الشأن إن كوريا الجنوبية ستزود أوكرانيا بمزيد من أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات إزالة الألغام كجزء من حزمة المساعدات.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قللت اليوم، من مخاوف أن تؤدي زيارة الرئيس الكوري إلى أوكرانيا إلى تدهور العلاقات مع روسيا.

وقال جانغ هو-جين نائب وزير الخارجية إن علاقات سيئول مع موسكو يمكن إدارتها على الرغم من الزيارة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية وروسيا لديهما نوع من الصيغة في إدارة العلاقات بينهما بعد العملية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف جانغ "أن الأمر أشبه بتفاهم ضمني بأن البلدين سيتسامحان إلى حد معين في إدارة علاقاتهما في ظل هذه الظروف الخاصة"، وبالنظر إلى هذه الصيغة، فإن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لن تتسبب في سوء العلاقات مع روسيا كثيرا".

وأشار جانغ، الذي شغل سابقا منصب سفير البلاد لدى روسيا، إلى أن موسكو كانت "ستنظر بجدية" إذا أعلنت كوريا الجنوبية عن مساعدة أوكرانيا بأسلحة قاتلة.

المصدر: يونهاب