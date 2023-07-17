ارتفاع عدد ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية إلى 49 (فيديو)

أفاد مسؤولون الاثنين بأنه تم انتشال 4 جثث جديدة من طريق تحت الأرض كان مغمورا بالمياه، وسط كوريا الجنوبية، ليرتفع عدد القتلى والمفقودين بسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة إلى 49 شخصا.

إقرأ المزيد

وغمرت المياه طريق "أوسونغ" تحت الأرضي في مدينة تشيونغجو بوسط البلاد يوم السبت عندما فاض نهر قريب بعد انهيار جسر لارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وتم انتشال 4 جثث أخرى خلال الليل، بما يشمل سائق حافلة غرقت داخل الطريق ليرتفع عدد القتلى إلى 13. وقد تم انتشال 5 جثث في وقت سابق داخل الحافلة.

ومن خلال عمليات البحث، وجدت سلطات الإطفاء 16 مركبة غارقة في الطريق تحت الأرضي، بارتفاع مركبة واحدة مقارنة بالعدد المعلن عنه في السابق.

ولا يزال رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن شخص آخر مفقود ولكن يواجهون صعوبات بسبب اختلاط المياه بالطين، ما أدى إلى إغلاق منطقة النفق المركزي.

على الصعيد الوطني، تم الإبلاغ حتى السادسة صباح اليوم عن مقتل 40 شخصا، من بينهم 19 في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي الشرقي، في أعقاب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد منذ أسبوع، وفقا لمقر السلامة مكافحة الكوارث المركزي.

وحتى السادسة من صباح اليوم، ظل 9 أشخاص في عداد المفقودين بما يشمل 8 في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، بينما تم الإبلاغ عن إصابة 34 آخرين.

وقد يرتفع العدد الكلي للضحايا حيث لا يزال رجال الإنقاذ يعملون لتصريف المياه والبحث في الطريق تحت الأرضي الذي غمرته المياه، حيث يعتقد أن هناك أكثر من 10 سيارات غارقة.

في سياق متصل، أخلى 10,570 شخصا منازلهم بسبب الأضرار الناجمة عن الأمطار، وفقا للمكتب. ودمرت الأمطار الغزيرة أيضا 628 مرفقا عاما و317 ملكية خاصة بما يشمل 146 طريقا انهار أو جُرف و139 منزلا.

انقطعت الكهرباء عما بلغ 28,607 منازل في أنحاء البلاد وتم استعادة الكهرباء في معظم المنازل بحلول الاثنين.

ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، ضرب أكثر من 500 ملم من الأمطار المناطق الوسطى والجنوبية منذ 9 يوليو، بما في ذلك 626 ملم في جونغجو، بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي و614 ملم في قرية تشيونغ يانغ القريبة، و580 ملم في مدينة سيجونغ و522 ملم في مونغيونغ بإقليم كيونغ سانغ الشمالي.

تم إصدار تحذيرات من الأمطار الغزيرة في إقليمي تشونغ تشيونغ، والمناطق الجنوبية وجزيرة جيجو حتى صباح الاثنين، وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن إقليمي جولا والمناطق المجاورة قد تتعرض لسقوط مزيد من الأمطار تصل إلى 40 ملم في الساعة.

حتى يوم الثلاثاء، تم توقع هطول ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار في تشونغ تشيونغ والمناطق الجنوبية، وما بين 10 ملم إلى 100 ملم في باقي أنحاء البلاد.

المصدر: يونهاب