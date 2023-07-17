المكسيك.. العثور على أكثر من 200 مهاجر في شاحنة عليهم علامات الجفاف (فيديو + صور)

أعلنت السلطات المكسيكية أنها اعترضت أكثر من 500 مهاجر في يومين في ولاية فيراكروز في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات صارمة ضد نقل المهاجرين نحو الولايات المتحدة في ظروف غير آمنة.

وقال مصدر في المعهد الوطني للهجرة إن السلطات عثرت على 206 مهاجرين داخل شاحنة يوم السبت في بلدة بوينتي ناسيونال في فيراكروز.

وكتب عمدة البلدة روبرتو مونتيل على "فيسبوك" أنه تم العثور على "أكثر من 180" مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، مع ظهور علامات الجفاف على بعض المهاجرين.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أفاد المعهد في بيان أن السلطات اعترضت 303 مهاجرين في عمليتين صباح الجمعة في فيراكروز، مبينا أنه في البداية عثرت السلطات على 107 مهاجرين لا يتمتعون بوضع الهجرة النظامي، بينهم 20 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، في مقطورة بعد أن تم توقيفها على الطريق السريع.

Abandonan a 180 migrantes indocumentados dentro de un tráiler en Puente Nacional



•Todos ellos presentaban deshidratación, por lo que fueron atendidos por el DIF Municipal y resguardados por la policía municipal.https://t.co/dLA1YWpT47pic.twitter.com/uVVyY6MQzK — J@vo (@jsalgadoperalta) July 16, 2023

وقال بيان المعهد إن ستة أشخاص ألقي القبض عليهم لدورهم في نقل المهاجرين الذين قدموا من كوبا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا.

ويوم الجمعة أيضا، عثرت السلطات على 196 مهاجرا، من بينهم 19 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، داخل شاحنة. وحسب المعهد فإن خمسة من المهاجرين بالغون من غواتيمالا وخمسة بالغون آخرون من الهند، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن جنسيات المهاجرين الآخرين.

المصدر: "رويترز"