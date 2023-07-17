نتنياهو يوجه انتقادات لشقيق الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم دعوته للبيت الأبيض

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السفير الإسرائيلي لدى واشنطن على بذل المزيد من الجهود، من أجل أن تتم دعوته إلى البيت الأبيض بعد أكثر من 7 أشهر على عودته لرئاسة الحكومة.

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وبحسب ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية، فقد وجه نتنياهو انتقادات للسفير مايك هرتصوغ، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، في لقاء حصل الأسبوع الفائت بسبب العلاقات المتوترة بين حكومته وإدارة بايدن، مشيرة إلى أن مصدر غضب نتنياهو الرئيسي هو عدم توجيه دعوة له لزيارة البيت الأبيض منذ عودته إلى السلطة في نهاية ديسمبر.

وبحسب ما ورد فقد قال نتنياهو للسفير: "يجب أن تبذل جهدا أكبر للحصول على دعوة للبيت الأبيض".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن المصادر الدبلوماسية قولها إن نتنياهو غير سعيد برحلة الرئيس هرتصوغ هذا الأسبوع إلى نيويورك وواشنطن، والتي ستشمل لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال نتنياهو للسفير، إنه يعتقد أن الرحلة ستمنح البيت الأبيض الشرعية اللازمة لتجنب دعوة رئيس الوزراء في المستقبل القريب.

وكان بايدن قال الأحد الفائت إن حكومة نتنياهو الحالية هي "الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا" التي رآها على الإطلاق.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا إلى أنه تلقى دعوة لزيارة الصين للقاء شي جين بينغ، وهي لفتة يفسرها الكثيرون على أنها علامة على تحدي نتنياهو لجو بايدن، وفق تعبير الإعلام الإسرائيلي.

المصدر: INEWS24