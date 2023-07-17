سيئول تقلل من مخاوف تأثير زيارة يون إلى أوكرانيا على العلاقات مع روسيا

قللت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الاثنين، من مخاوف أن تؤدي زيارة الرئيس الكوري يون سيوك-يول المفاجئة إلى أوكرانيا إلى تدهور العلاقات مع روسيا.

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وقال جانغ هو-جين نائب وزير الخارجية إن علاقات سيئول مع موسكو يمكن إدارتها على الرغم من الزيارة، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية وروسيا لديهما نوع من الصيغة في إدارة العلاقات بينهما بعد العملية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف جانغ "أن الامر أشبه بتفاهم ضمني بأن البلدين سيتسامحان إلى حد معين في إدارة علاقاتهما في ظل هذه الظروف الخاصة"، وبالنظر إلى هذه الصيغة، فإن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لن تتسبب في سوء العلاقات مع روسيا كثيرا".

وأشار جانغ، الذي شغل سابقا منصب سفير البلاد لدى روسيا، إلى أن موسكو كانت "ستنظر بجدية" إذا أعلنت كوريا الجنوبية عن مساعدة أوكرانيا بأسلحة قاتلة.

وكان رئيس كوريا الجنوبية أعلن خلال زيارته المفاجئة لأوكرانيا الأسبوع الماضي، على تزويد كييف بحزمة من "المساعدات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار".

المصدر: يونهاب