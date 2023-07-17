تركيا تتوقع تحقيق "مكاسب استثمارية مهمة" خلال جولة أردوغان الخليجية

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى 3 دول خليجية هذ الشهر.

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وأكد يلماز وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في عدة مجالات، بدءا من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولا إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس التركي للخليج ستتمخض عن مجموعة من النتائج الملموسة.

وقال "سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية أنه سيكون هناك المزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم منها سيتحقق فوريا وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة لكن يمكنني القول أن تدفق رأس المال سيكون كبيرا".

وشدد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، وإنما تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال، لافتا إلى أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين وخاصة في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.

وختم بالتأكيد أنه "ستكون هناك فرص عمل، وصادرات، وسوف ينمو اقتصاد تركيا، وبالطبع أعتقد أن جميع أفراد شعبنا سيحصل على نصيبه من ذلك".

يأتي كلام يلماز قبيل جولة سيقوم بها الرئيس التركي إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بين 17 و20 يوليو الجاري.

المصدر: الاناضول