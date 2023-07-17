تبون يغادر قطر متوجها إلى الصين في زيارة رسمية

غادر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دولة قطر متوجها إلى الصين، بعد زيارة عمل أجراها في الدوحة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن زيارة تبون الرسمية إلى بكين، تبدأ غدا الاثنين 17 يوليو 2023.

وتأتي هذه الزيارة بناء على دعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ.

يذكر أن الرئيس تبون أكد في منتصف يونيو الماضي، خلال محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، أن الجزائر تحاول تسريع مسار انضمامها إلى مجموعة "بريكس".

المصدر: نوفوستي