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بولندا.. مقتل شخصين في هجوم بسلاح ناري في مدينة بوزنان

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بولندا.. مقتل شخصين في هجوم بسلاح ناري في مدينة بوزنان
Gettyimages.ru
العلم البولندي
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 لقي شخصان مصرعهما اليوم الأحد وسط مدينة بوزنان غربي بولندا، في علمية إطلاق نار بسلاح ناري في إحدى الحدائق.

وأفادت شرطة مدينة بوزنان، في بيان، بأن الحادث وقع بعد ظهر اليوم في حديقة مطعم بشارع سانت مارتن، في مدينة بوزنان القديمة، التي تشكل وجهة  خصبة للسياح.

وذكرت الشرطة أن "الهجوم استهدف شخصين، توفي أحدهما على الفور، فيما توفي الآخر في المستشفى".

ولفتت إلى أن الرجلين من سكان مدينة بوزنان، وتتراوح أعمارهما ما بين 30 -31 عاما.

وفتحت الشرطة والادعاء العام تحقيقا في حيثيات الحادث.

 

المصدر: أ ب

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